В аэропорту Петербурга не нашли на ВПП посторонних предметов, о которых сообщала "Победа"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Посторонних предметов на взлетно-посадочных полосах (ВПП) в петербургском аэропорту Пулково, из-за которых якобы могли быть повреждены шасси авиалайнеров лоукостера "Победа", в ходе проверок не обнаружено. Об этом сообщили ТАСС в управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).

Ранее издание РБК сообщило о том, что генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков в своем письме министру транспорта РФ Евгению Дитриху раскритиковал качество осмотра и очистку ВПП сотрудниками Внуково, Пулково и других российских аэропортов и заявил, что в этом причина многочисленных повреждений шасси самолетов при посадке, которые могут привести к авариям.

"По каждому обращению авиакомпании "Победа" в ВВСС проводилась проверка в составе представителей авиаперевозчика и аэропорта Пулково. Ни в одном из случаев обращений в Пулково со стороны авиакомпании "Победа" не было обнаружено посторонних предметов. Это зафиксировано в актах осмотра, которые подписаны всеми сторонами комиссии", - сообщили в компании.

По данным РБК, Калмыков в своем письме также назвал неэффективными текущие подходы к осмотру и очистке ВПП от посторонних предметов. По его словам, за 2018 год шины колес самолетов "Победы" были повреждены 50 раз, а с января по октябрь 2019 года - 104 раза. Шасси получали повреждения при посадке самолетов во Внуково и Пулково, а также в аэропортах Минеральных Вод, Владикавказа, Краснодара и Перми.

После публикации Дитрих сообщал журналистам, что намерен провести встречу с Калмыковым, чтобы обсудить проблему.