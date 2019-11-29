Защиту прав инвесторов из арабских стран обсудят на форуме в Москве 16 декабря

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Форум "Развитие деловой и инвестиционной среды между РФ и арабским миром", на котором в том числе обсудят защиту прав инвесторов, пройдет в Москве 16 декабря. Об этом сообщила в пятницу ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.

"Как к бизнес-омбудсмену ко мне обращаются не только российские предприниматели, но иностранные инвесторы, в том числе из арабских стран. Например, поступают запросы от иностранцев, которые регистрируют свои юридические лица в Москве. И одновременно с вопросами реализации проектов необходимо затрагивать защиту прав этих инвесторов, чтобы они знали, что можно обратиться за консультацией и поддержкой в случае недоразумений или незнания российского законодательства", - отметила она, уточнив, что эта тема будет ведущей на форуме.

Мероприятие соберет представителей органов власти, бизнеса, послов иностранных государств, амбассадоров бизнес-сообществ. Запланировано участие руководителей дипломатических миссий Лиги арабских государств, а также представителей администраций ряда российских регионов.

Запуск такого формата российско-арабских взаимоотношений, по мнению организаторов, позволит "расширить полезные контакты между бизнесом, регионами, крупными, средними и малыми компаниями, заключить новые торговые соглашения и взаимовыгодные контракты, укрепить двусторонние отношения, подготовить необходимые условия для увеличения объема товарооборота между странами и позволит реализовать множество совместных проектов".

Программа мероприятия включает в себя презентации инвестиционных возможностей регионов, брифинг участников, общение с представителями бизнеса и дипломатического корпуса, представителями регионов и профильных министерств и ведомств.

По итогам предполагается принять декларацию, в которой "будут изложены цели и задачи, необходимые для дальнейшего развития российско-арабского сотрудничества во всех приоритетных направлениях", также документ определит регламент российско-арабского партнерства, включая регулярное проведение такого форума.