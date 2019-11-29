Оператор ГТС Украины конфиденциально обсуждает с Россией детали соглашения по газу

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Компания-оператор газотранспортной системы Украины (ГТС) ведет конфиденциальные технические консультации с РФ о деталях нового соглашения по газу. Об этом сообщил исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире украинского телеканала Еспресо TV.

"Я уехал из Вены, а оператор ГТС остался там, они продолжают переговоры по межоператорскому соглашению, по всем техническим деталям, которых там очень много", - сказал он, комментируя состоявшиеся 28 ноября российско-украинские консультации по газу в Вене. Витренко сообщил, что оператор ГТС Украины подписал ранее с российской стороной соглашение о конфиденциальности, и теперь они обсуждают детали будущего межоператорского соглашения в режиме неразглашения информации.

Исполнительный директор также подтвердил, что он лично принимал участие в двусторонних переговорах, где представлял позицию "Нафтогаза" в вопросе международных судебных разбирательств с "Газпромом". Он вновь заявил о том, что "Нафтогаз" не намерен отказываться от судебных претензий к "Газпрому". По словам Витренко, ни у президента Украины, ни даже у правительства как акционера "Нафтогаза" нет полномочий, чтобы обязать компанию отказаться от судов с "Газпромом". Более того, предположил он, если такое решение будет одобрено руководством "Нафтогаза", то оно "при этой иди другой власти" на Украине неминуемо окажется на скамье подсудимых.

Представитель "Нафтогаза" проинформировал, что консультации в Вене стали продолжением состоявшихся ранее трехсторонних технических консультаций (Еврокомиссия, Россия и Украина), на которых было согласовано, что Украине и РФ следует между собой "начать обсуждать технические детали, а также попытаться найти некоторое решение проблемы с выполнением решения Стокгольмского арбитража и нового арбитража, который уже начали стороны".

Витренко отметил, что инициатором этих переговоров с РФ выступило Минэнерго Украины, которое пригласило на них представителей "Нафтогаза" и оператора ГТС Украины "в последний момент".