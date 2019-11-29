{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Газовый конфликт России и Украины

Оператор ГТС Украины конфиденциально обсуждает с Россией детали соглашения по газу

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко вновь заявил, что компания не намерена отказываться от судебных претензий к "Газпрому"

КИЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Компания-оператор газотранспортной системы Украины (ГТС) ведет конфиденциальные технические консультации с РФ о деталях нового соглашения по газу. Об этом сообщил исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире украинского телеканала Еспресо TV.

"Я уехал из Вены, а оператор ГТС остался там, они продолжают переговоры по межоператорскому соглашению, по всем техническим деталям, которых там очень много", - сказал он, комментируя состоявшиеся 28 ноября российско-украинские консультации по газу в Вене. Витренко сообщил, что оператор ГТС Украины подписал ранее с российской стороной соглашение о конфиденциальности, и теперь они обсуждают детали будущего межоператорского соглашения в режиме неразглашения информации.

Исполнительный директор также подтвердил, что он лично принимал участие в двусторонних переговорах, где представлял позицию "Нафтогаза" в вопросе международных судебных разбирательств с "Газпромом". Он вновь заявил о том, что "Нафтогаз" не намерен отказываться от судебных претензий к "Газпрому". По словам Витренко, ни у президента Украины, ни даже у правительства как акционера "Нафтогаза" нет полномочий, чтобы обязать компанию отказаться от судов с "Газпромом". Более того, предположил он, если такое решение будет одобрено руководством "Нафтогаза", то оно "при этой иди другой власти" на Украине неминуемо окажется на скамье подсудимых.

Представитель "Нафтогаза" проинформировал, что консультации в Вене стали продолжением состоявшихся ранее трехсторонних технических консультаций (Еврокомиссия, Россия и Украина), на которых было согласовано, что Украине и РФ следует между собой "начать обсуждать технические детали, а также попытаться найти некоторое решение проблемы с выполнением решения Стокгольмского арбитража и нового арбитража, который уже начали стороны".

Витренко отметил, что инициатором этих переговоров с РФ выступило Минэнерго Украины, которое пригласило на них представителей "Нафтогаза" и оператора ГТС Украины "в последний момент".

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
Реклама на ТАСС
ДОМ.РФ прогнозирует продолжение тренда на снижение ипотечных ставок в 2020 году
По итогам первого квартала ставки достигнут минимальных значений за всю историю наблюдений, сообщают в ДОМ.РФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС