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The Banker признал Альфа-Банк кредитной организацией года в России

Эксперты отметили достижения банка по цифровой трансформации бизнеса, модернизации мобильного приложения и внедрению инновационных продуктов и сервисов

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Международный журнал The Banker признал Альфа-Банк "Банком года в России". Издание указало на рост всех показателей банка и успешную реализацию стратегии. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

По мнению The Banker, успешность стратегии Альфа-Банка подтверждается ростом всех финансовых показателей, включая достаточность капитала первого уровня (+13,1% до $7031 млн), активы (+5,5% до $47199 млн), рентабельность капитала (19,5%) и операционную эффективность (39,4%), по данным отчетности МСФО за 2018 год, которые были представлены на рассмотрение жюри.

Эксперты издания также отметили достижения Альфа-Банка по цифровой трансформации бизнеса, модернизации мобильного приложения "Альфа-Мобайл" и внедрению инновационных продуктов и сервисов, таких как: мгновенный выпуск карт (Digital Delivery), "семейный счет" с возможностью подключения к нему до четырех близких людей, цифровые сервисы для ипотечных заемщиков, подтверждение платежей корпоративных клиентов отпечатком пальца, виртуальная карта для клиентов малого и среднего бизнеса и целый ряд других инноваций.

"У нашего мобильного приложения самая высокая в мире оценка среди банков в AppStore. Около 15 лет назад мы первыми в стране запустил интернет- и мобильный банк, а сегодня первыми строим phygital branch - физическую сеть нового поколения", - подчеркнул главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

The Banker - авторитетный британский ежемесячник, посвященный международным финансам. Издается в Лондоне с 1926 года группой Financial Times. Журнал ежегодно присуждает награды The Banker Awards лучшим в мире финансовым институтам. В этом году The Banker вручил награды в 138 странах, а также шесть региональных премий и главный приз лучшему банку мира.

Альфа-Банк основан в 1990 году, является крупнейшим частным банком в России, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование. 

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