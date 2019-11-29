Роспотребнадзор против продления времени продажи российского вина до полуночи

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор не намерен поддерживать инициативу по продлению отечественного вина в России, так как, по мнению ведомства, это может привести к росту потребления алкоголя среди населения. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ведомства.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила в правительство, Минфин, Госдуму и Совет Федерации письмо с предложением продлить продажу российского вина с 23:00 до 00:00. В ассоциации считают, что это будет способствовать продвижению отечественных напитков, а также снижению потребления суррогата.

"Роспотребнадзор против расширения временных рамок реализации алкогольной продукции независимо от региона происхождения, так как ограничение времени продажи алкоголя является одним из инструментов реализации государственной политики по снижению потребления населением алкогольной продукции", - говорится в сообщении.

Аналогичное мнение ТАСС высказал руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев. Он считает, что время продажи любого алкоголя в стране нужно сокращать.

"Вот этот плюс один час - погоня за потребителем. Они хотят для себя выбить такое окно возможности, чтобы ту социальную напряженность, которая есть сегодня из-за алкоголя, еще больше усугубить. Потому что их рост продаж для нас, для общества, это конкретные человеческие потери, криминогенная статистика, это убийства, аборты, разводы и так далее. Нам нужно сокращать время продажи алкоголя. На мой взгляд, государство... должно работать по первому принципу: защита здоровья наших граждан от алкоголя, от алкогольного террора", - сказал Хамзаев.

В "Трезвой России" также считают, что отдавать предпочтение тому или иному товару нужно только в том случае, если наблюдается его острая нехватка. "У нас нет проблемы с доступностью алкоголя, у нас алкоголь суперперенасыщен на полках магазинов, баров, ресторанов, в интернете даже, где это запрещено сегодня делать. К этому нужно очень внимательно подойти", - добавил он.