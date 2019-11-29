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Минфин доработал законопроект, позволяющих направлять средства ФНБ на экспортные кредиты

Ведомство предлагает проводить уплату процентов от размещения средств ФНБ в экспортные кредиты по ставкам не ниже доходности обращающихся государственных ценных бумаг России в соответствующей валюте на сопоставимый срок

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Минфин России доработал законопроект, который вносит поправку в Бюджетный кодекс, дающую правительству право направлять на экспортные кредиты средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) после достижения им порога в 7% ВВП. Проект документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Преимущество таких вложений средств ФНБ, по мнению Минфина, - экспортная поддержка наиболее перспективных отраслей российской экономики, прежде всего энергетики, отсутствие необходимости принятия кредитных рисков российских юридических лиц, отсутствие корреляции сроков возврата осуществленных вложений с финансовым состоянием российских компаний-экспортеров. Кроме того, реализация данного предложения позволит сохранить "стерилизационную" функцию ФНБ и минимизировать возросшие риски арестов или блокирования российских активов за рубежом, прежде всего в США и странах Западной Европы, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Минфин предлагает проводить уплату процентов от размещения средств ФНБ в экспортные кредиты по ставкам не ниже доходности обращающихся государственных ценных бумаг Российской Федерации в соответствующей валюте на сопоставимый срок. Это требование, по мнению ведомства, поможет исключить "субсидирование" заемщиков, привлекающих долговое финансирование из ФНБ.

Объемы инвестирования средств ФНБ

Согласно пояснительной записке, в 2019-2021 годах ожидается пополнение ФНБ за счет дополнительных нефтегазовых доходов в значительных объемах - указанная 7% "планка" может быть превышена уже в 2020 году. Сумма средств сверх этого уровня составит в 2020 году порядка 1,7 трлн рублей, а в 2021 году - 3,7 трлн рублей. Однако для сохранения работы бюджетного правила Минфин предлагает решением правительства РФ определить ограничить объем инвестируемых в рамках описанного механизма средств ФНБ суммой в 1 трлн рублей на период 2020-2022 годов с возможным последующим расширением после 2022 года.

Судьба законопроекта

В июле 2019 года комитет по бюджету и налогам Госдумы отклонил поправку в Бюджетный кодекс, дающую правительству право направлять средства ФНБ на экспортные кредиты. Комитет принял решение отклонить поправку из-за несогласованности позиций заинтересованных ведомств. Центральный банк запросил больше информации по вопросу и не смог сформировать окончательную позицию. Счетная палата РФ одобрила поправку, хотя 22 июня на заседании комитета отозвалась о ней как о "преждевременной".

Как заявлял первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, правительство до конца 2019 года определится с критериями, по которым будут отбирать проекты для вложения средств ФНБ после достижения им объема в 7% ВВП. Стратегия инвестирования предполагает два варианта: вложения в зарубежные активы, чтобы избежать давления на курс рубля и на инфляцию, или во внутренние активы, в проекты, которые генерирует дополнительный инвестиционный спрос частного бизнеса.

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