Международная конференция Skolkovo LegalTech. Black Edition открылась в Москве

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Международная конференция Skolkovo LegalTech. Black Edition открылась в инновационном центре "Сколково", в центре обсуждения - переосмысление роли юриста в построении бизнес-стратегий компаний.

"Все по-разному представляют, что такое LegalTech. Традиционно мы понимаем под этим термином технологические решения, позволяющие облегчить жизнь юристов. Но сегодня мы бы хотели подумать, меняют ли технологии профессию юриста или же развитие технологий - это лишь подспорье <...> У нас будет время, чтобы обсудить, изменились ли качества юристов, поменялся ли формат их работы", - сказал председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов на церемонии открытия конференции.

По его словам, внедрение технологий кардинально меняет облик юридического сообщества и подходы к бизнес-управлению, и, чтобы понять, как поменялся формат работы юристов, необходимо открыто обсуждать эту тему в профессиональной среде.

Со своей стороны, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский отметил, что для того, чтобы достичь конкурентного преимущества и занимать равноправную позицию наряду с предпринимателями и инноваторами, юристу необходимо стать полноценным бизнес-партнером.

Skolkovo LegalTech. Black Edition - третья международная конференция о трансформации бизнеса в эпоху LegalTech. Организаторы конференции ставят своей целью - сформировать прогрессивное сообщество тех, кто принимает стратегические решения и определяет вектор развития бизнеса. В 2019 году мероприятие посвящено новой роли юристов в стратегиях развития компаний с учетом внедрения высокотехнологичных решений в правовую среду. Партнерами форума впервые выступят коммуникационный бренд IPQuorum и Forbes Russia.