Результаты проверок золотодобывающих компаний России появятся в 2020 году

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Первые результаты проверок деятельности российских золотодобывающих предприятий появятся к весне 2020 года, сообщила ТАСС глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Ранее глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин сообщал о начале проверок Росприроднадзором российских золотодобывающих компаний после ЧП с прорывом дамбы на предприятии в Красноярском крае в октябре.

"Как правило, это не южные регионы страны, это именно труднодоступные регионы (территории, на которых располагаются золотодобывающие предприятия - прим. ТАСС). Первые результаты проверок мы дадим только к весне скорее", - сообщила она.

По словам Радионовой, что касается проверки золотодобывающего предприятия "Сисим", то в настоящее время ведомство намерено требовать отзыва лицензии у него. "Проверка завершилась, и она достаточно сложная по выводам. Мы не все, наверное, вовремя увидели. Там есть о чем поговорить. Будем выходить с требованием об отзыве лицензии. Услышат ли нас Роснедра, не знаем", - отметила она.

Прорыв дамб на прииске золотопромышленного предприятия "Сисим" в Курагинском районе произошел 19 октября. Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа. По последним данным, погибли 17 человек, трое числятся пропавшими без вести. По данному факту также было возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии причин ЧП нарушения при ведении золотодобычи. Арестованы на два месяца трое фигурантов: гендиректор золотодобывающего предприятия "Сисим" Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров.