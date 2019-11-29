Энергопровайдеры из восьми стран Европы агрегируют данные для улучшения клиентских решений

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Энергетические компании из Испании, Франции, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши и Литвы создали альянса для объединения данных и обеспечения равного доступа к информации для энергетических компаний Европы. Инициативу выдвинул эстонский оператор энергосистем Elering, сообщил ресурс PRNewswire.

"Наша задача - поддержать достижение целей в области климата и защиты окружающей среды, поставленных странами ЕС, а также предоставить клиентам более качественные продукты услуги и возможность выбора оптимальных решений", - сказал генеральный директор Elering Таави Вескимяги.

Безопасный доступ к агрегированным данным позволит компаниям разрабатывать новые инструменты и услуги для европейского рынка, используя достоверную информацию о клиентах и текущих решениях на рынке. Это будет способствовать конкуренции, а, значит, и более низким ценам. На начальном этапе реализации проекта участники альянса займутся согласованием стандартов данных счетчиков и обеспечением информационной безопасности.

Решение было принято при участии Министерства экономики и коммуникаций Эстонии и французского энергооператора RTE (Reseau de Transport d'Electricite). Письмо о намерениях также подписали компании Elering (Эстония), Red Electrica de Espana (Испания), PSE (Польша), Fingrid (Финляндия), Energinet (Дания), TenneT (Нидерланды) и ESO (Литва).