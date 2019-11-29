Орешкин останется главой российской части рабочей группы по интеграции с Белоруссией

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин остается главой российской части межправительственной рабочей группы по развитию интеграции с Белоруссией. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе российского ведомства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министра экономики Дмитрия Крутого на должность первого вице-премьера. По его словам, Крутой, который возглавляет белорусскую часть рабочей группы по интеграции с РФ, продолжит соответствующую работу.

"На сегодняшний день с российской стороны изменения не планируются", - сообщили в Минэкономразвития в ответ на вопрос, не планируются ли изменения в формате работы или составе рабочей группы.