Башкирия и Татарстан будут обмениваться опытом в привлечении инвестиций

УФА, 29 ноября. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве в целях развития инвестиционного и событийного потенциала Башкирии и Татарстана подписано на II Российском исламском экономическом форуме "Россия - расширение возможностей" в Уфе, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе башкирской организации.

"Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между организацией по подготовке и реализации мероприятий по развитию межнационального и международного сотрудничества конгресс-бюро Башкирии "Офис-группа" и "Дирекцией международных программ" Татарстана. Руководители ведомств Маргарита Болычева и Талия Минуллина договорились об обеспечении взаимной консультационной, организационной, информационно-аналитической и методологической поддержки", - сообщили в пресс-службе.

Соглашение предполагает обмен информацией и деловыми контактами для привлечения инвестиций, содействия в участии в форумах и выставках, культурно-массовых и иных деловых мероприятиях, проходящих на территории двух республик. "Подписание уникально тем, что это первое в истории двух регионов соглашение между Татарстаном и Башкортостаном по обмену опытом в привлечении инвестиций", - прокомментировала ТАСС директор АНО "Офис-группа" Маргарита Болычева.

II Российский исламский экономический форум состоялся в Уфе в пятницу при поддержке ПАО "Сбербанк", параллельно с заседанием группы стратегического видения "Россия - исламский мир". Его участники обсудили вопросы исламского банкинга и сотрудничества мусульманских бизнес-сообществ.