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В Татарстане прошла сессия "Мой бизнес: встречи по делу"

Речь зашла о господдержке предпринимателей

КАЗАНЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Предприниматели Татарстана приняли участие в деловой сессии "Мой бизнес: встречи по делу", которая прошла в пятницу при участии Минэкономики региона, Торгово-промышленной палаты Татарстана и республиканской Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса. Ее задачей стало познакомить предпринимателей со всем спектром действующих мер господдержки.

"Меры поддержки у нас есть федеральные, региональные и муниципальные, то есть сами денежные средства или налоговые льготы агентство не представляет, впрочем, как и другие наши коллеги. Налоговые льготы предоставляет министерство финансов Республики Татарстан, но оно их дает по обращению органов власти, таких как Агентство инвестиционно развития Татарстана, министерство экономики, министерство промышленности и торговли", - обратилась к предпринимателям начальник информационно-аналитического отдела Агентства инвестиционного развития республики Марина Епифанцева.

Она напомнила, что малый и средний бизнес в сфере информационных технологий может пользоваться услугами таких площадок, как ОЭЗ "Иннополис" и ИТ-парк. На резидентов этих площадок распространяются федеральные налоговые льготы. Региональные льготы для бизнеса представляются по обращению министерства экономики Татарстана - ведомство раз в год формирует инвестиционный меморандум, в него попадают проекты, которые в дальнейшем получают налоговые льготы.

Возможности для развития бизнеса также созданы в муниципальных районах республики. Предприниматели могут воспользоваться площадками с комфортными условиями для ведения бизнеса - это промышленные парки, технопарки и территории опережающего развития. Есть районы, которые предлагают до 20 различных субсидий и бесплатную аренду для предпринимателей.

Кроме того, в республике с недавнего времени работает региональный портал под названием Фасттрек.рф. Через него предприниматели могут получить различные меры поддержки, в том числе финансовые. Епифанцева посоветовала предпринимателям обращаться в Фонд поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта, Региональную лизинговую компанию в случае, если они заинтересованы в получении субсидий от регионального правительства.

МСП и госзакупки

Руководитель Департамента по организации и сопровождению контрактной деятельности ТАСС Анна Новикова рассказала предпринимателям о возможностях малого и среднего бизнеса при участии в госзакупках. По ее словам, основная цель государственных закупок - это экономия бюджетных средств, а экономию можно достигнуть только путем развития конкуренции, как раз здесь на помощь должны прийти субъекты малого и среднего бизнеса.

"Для чего вам, прежде всего, это нужно? Во-первых, вы сможете заявить о себе, найти новых покупателей своих товаров, работ и услуг, расширить географию своего бизнеса и выйти в другие регионы, заключать контракты с большой финансовой поддержкой и т.д. - плюсов достаточно много, просто не нужно бояться", - сказала Новикова.

Он отметила, что государство создает все условия для того, чтобы малый и средний бизнес мог участвовать в госзакупках и побеждать в них. Работа по поддержке субъектов МСП в ТАСС ведется с 2018 года. В рамках этой работы были переработаны все внутренние нормативные акты, был сформирован Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства. Также была переработана вся закупочная документация и написаны инструкции для того, чтобы участникам торгов было комфортно. Уже к концу 2018 года были получены высокие результаты - значительно выросли объемы закупок у малого и среднего предпринимательства.

"В конце 2018 года с субъектами малого и среднего предпринимательства было заключено порядка 77% договоров от общего объема закупок ТАСС, а на конец октября текущего года этот показатель достиг уже 82%. Я думаю, к концу года мы выйдем на показатель в 90%", - отметила Анна Новикова.

Встреча была организована Минэкономразвития России в рамках нацпроекта "МСП" при поддержке информационного агентства ТАСС и министерства экономики Республики Татарстан.

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