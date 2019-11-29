Анастасиадис заявил, что Кипр останется надежным партнером для бизнесменов из России

НИКОСИЯ, 30 ноября. /ТАСС/. Кипр будет продолжать оставаться надежным партнером для российских предпринимателей вне зависимости от распространяемых слухов. Об этом президент Республики Кипр Никос Анастасиадис заявил в пятницу на торжественном ужине в Лимасоле с участием проживающих на острове представителей российской деловой общественности.

"От имени правительства мне хотелось бы самым решительным образом заявить, что, вопреки необоснованным слухам, распространенным на отдельных направлениях, деловое сообщество Российской Федерации, представленное как на Кипре, так и за рубежом, может не сомневаться в том, что Кипр останется надежным партнером и будет и далее укреплять свои позиции в качестве важного международного центра для взаимодействия российских и кипрских компаний и инвесторов", - произнес на вечере глава островного государства, чьи слова привел кипрский департамент информации и печати.

Анатасиадис сказал, что не сомневается в том, что "Кипр и Россия будут и впредь наслаждаться взаимовыгодным экономическим партнерством" и что "это динамичное партнерство, базирующееся на конкретной основе, имеет процветающее будущее". "Я не сомневаюсь, что на дальнейшее углубление и укрепление этого партнерства нацелены обе страны", - подчеркнул президент Кипра.

Он выразил уверенность в том, что российское бизнес-сообщество на Кипре, которое играет роль связующего звена между двумя странами, будет и далее развивать кипрско-российское деловое, инвестиционное, туристическое и торговое сотрудничество. Президент также выразил собравшимся на ужине россиянам "высочайшую признательность" за их "присутствие на острове", добавив, что вносимый ими вклад в экономику и культурное богатство Кипра "действительно бесценен".

27 ноября кипрская газета Politis сообщила о том, что в числе 26 владельцев так называемых золотых паспортов, которых кипрские власти собираются лишить гражданства островного государства, фигурируют 10 россиян, а именно предприниматели Олег Дерипаска, Владимир Столяренко и Александр Бондаренко и члены их семей. Министерство внутренних дел Кипра в ответ на запрос ТАСС отказалось комментировать содержание этой статьи.

В свою очередь официальный представитель Дерипаски сообщил ТАСС, что предприниматель не получал от правительства Кипра никаких официальных уведомлений о статусе своего гражданства. Но при этом представитель российского предпринимателя заметил, что "тот факт, что Кипр, очевидно, подвергается беспрецедентному давлению со стороны США для создания сложностей российскому бизнесу, возмутителен и должен вызывать серьезное беспокойство мирового сообщества".