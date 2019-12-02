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"Известия": МЭР утвердило адресную инвестпрограмму в размере 3,2 трлн рублей

Новая версия предусматривает увеличение государственных вложений на 400 млрд рублей, что связано с выполнением майского указа президента и реализацией нацпроектов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Министр экономического развития Максим Орешкин утвердил федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) на период с 2020 по 2022 год. Размер расходов, закладываемых в новую версию программы, составит 3,2 трлн рублей, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ, подписанный главой ведомства.

По данным издания, новая версия ФАИП предусматривает увеличение государственных вложений на 400 млрд рублей, что связано с выполнением майского указа президента и реализацией нацпроектов. Как сообщили "Известиям" в Минэкономразвития, в 2020 году государство планирует инвестировать 1,07 трлн рублей, в 2021-м - 1,08 трлн, в 2022-м - 1,03 трлн. Чуть больше трети всех средств пойдет на нацпроекты и комплексный план развития магистральной инфраструктуры - за три года на это потратят 1,18 трлн рублей. По данным газеты, 765 млрд рублей из данных средств вложат главным образом в строительство и реконструкцию аэропортов и коммунальной инфраструктуры, а 416 млрд уйдет на нацпроекты.

Как сообщили "Известиям" в Минэкономразвития, ФАИП реализует более 1,1 тыс. инвестпроектов, в том числе не менее тысячи адресных объектов капитального строительства. По данным газеты, самым дорогостоящим станет строительство и реконструкция автодороги Керчь-Севастополь, на что планируется направить 48 млрд рублей инвестиций. Наименьшая сумма будет затрачена на проектные работы для строительства трассы М-8 "Холмогоры", на что заложено 47 тыс. рублей. Еще 56,8 млрд потратят создание шести атомных ледоколов, а 5,4 млрд рублей и 1,5 млрд рублей - на реконструкцию Политехнического и Пушкинского музеев.

В ведомстве изданию сказали, что по состоянию на ноябрь в эксплуатацию введено 42 объекта из планируемых 353 и потрачено 40% средств. В Минэкономразвития пояснили, что невысокий процент трат связан с тем, что оплата осуществляется по результатам выполненных работ в ноябре-декабре. По поручению главы правительства неистраченные деньги могут быть перенесены на следующий год, сказали в министерстве. Отмечено, что утверждение ФАИП на месяц раньше, чем в прошлом году, должно способствовать более эффективному выполнению целевых показателей программы и позволить заключить соглашения с субъектами о субсидиях и трансфертах до 1 января 2020 года.

Теги
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
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