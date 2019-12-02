Решение кубанского суда по иску Дерипаски к зарубежным СМИ вступило в силу

КРАСНОДАР, 2 декабря. /ТАСС/. Апелляционные жалобы от зарубежных СМИ не поступили в арбитражный суд Краснодарского края, который признал не соответствующими действительности публикаций британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о бизнесмене Олеге Дерипаске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда в понедельник. На основании отсутствия апелляционных жалоб в установленный судом срок решение суда вступило в силу, уточнил ТАСС адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

Арбитражный суд Краснодарского края 25 октября вынес решение, полностью удовлетворив иск Дерипаски о защите деловой репутации. Он обязал издания не позднее десяти дней с момента вступления решения в силу удалить порочащие бизнесмена статьи с их сайтов, опубликовать опровержения, а также компенсировать в пользу Дерипаски 54 тыс. рублей на оплату госпошлины. Мельников сообщал, что переведенные на английский язык решения суда и другие необходимые материалы направили изданиям службой доставки.

"Апелляционных жалоб по иску Олега Дерипаски со стороны ответчиков в суд не поступило", - сообщили в суде.

В материалах суда говорилось, что решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия.

"После этого, в отсутствие жалоб, решение считается вступившим в законную силу. Совершенно правильно теперь говорить, что решение вступило в законную силу", - сказал Мельников.

Ранее сообщалось, что представители сторон ответчиков были уведомлены о проведении слушаний службой доставки DHL, но в суд не явились, каких-либо письменных возражений ими также не было направлено.