Решение кубанского суда по иску Дерипаски к зарубежным СМИ вступило в силу

КРАСНОДАР, 2 декабря. /ТАСС/. Апелляционные жалобы от зарубежных СМИ не поступили в арбитражный суд Краснодарского края, который признал не соответствующими действительности публикаций британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о бизнесмене Олеге Дерипаске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда в понедельник. На основании отсутствия апелляционных жалоб в установленный судом срок решение суда вступило в силу, уточнил ТАСС адвокат Дерипаски Алексей Мельников.