Набиуллина назвала человеческий фактор основным при утечке данных клиентов банков

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Человеческий фактор является одним из ключевых факторов риска при утечке данных клиентов кредитных организаций. Такое мнение глава Банка России Эльвира Набиуллина высказала в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы проводим проверку банков на предмет соблюдения всех необходимых требований, чтобы была обеспечена вот эта безопасность. Наши проверки показали, что один из главных факторов риска или факторов уязвимости - это человеческий фактор", - сказала она.

Набиуллина отметила, что сейчас регулятор работает с банками, чтобы внутренние бизнес-процессы были выстроены таким образом, чтобы минимизировать такого рода утечки.

"Банки это прекрасно понимают. Их будущее связано с финансовыми технологиями, новые бизнес-модели выстроены на цифровых технологиях - это будущее. И новые цифровые технологии, безусловно, означают работу с данными, и данные должны быть защищены", - сказала глава ЦБ РФ.

По ее словам, это не просто требования регулятора - "это требование того, что банкам будут доверять". "И уровень ответственности есть, и мы будем, конечно, за этим, тем не менее, внимательно следить и принимать дополнительные меры, чтобы все процедуры соблюдались, и таких утечек не было", - заявила Набиуллина.