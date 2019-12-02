{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ростех продаст землю Казанского вертолетного завода

Стартовая цена составляет 1,9 млрд рублей

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Входящий в Ростех "РТ-Капитал" 30 декабря проведет аукцион по продаже земельно-имущественного комплекса Казанского вертолетного завода в Казани, стартовая цена лота - 1,92 млрд рублей, сообщила пресс-служба "РТ-Капитала".

Заявки принимаются до 26 декабря. Общая площадь участка составляет 19,9 га. Аукцион пройдет в электронной форме.

Казанский вертолетный завод, входящий в холдинг "Вертолеты России", использует в качестве основной другую площадку, расположенную в Авиастроительном районе Казани, уточняет пресс-служба. Сейчас завод завершает проект техперевооружения и модернизации производства с концентрацией площадей на единой территории.

Выставленный на торги участок предполагается продать под жилую застройку. "Предлагаемая к продаже территория Казанского вертолетного завода входит в городскую программу реновации в жилые кварталы территорий промышленной, складской и прочей малоценной застройки в восточной части города Казань и восстановления культурно-исторической территории Адмиралтейской слободы", - уточнили в Ростехе.

"РТ-Капитал" - дочерняя организация государственной корпорации "Ростех" по работе с непрофильными и проблемными активами. Компания осуществляет поиск и привлечение портфельных и стратегических инвесторов, реализует меры по реструктуризации задолженности и финансовому оздоровлению, управлению недвижимостью.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В России подвели итоги "Черной пятницы"
Самыми активными в период распродаж оказались покупатели в возрасте от 25 до 34 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС