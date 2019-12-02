Ростех продаст землю Казанского вертолетного завода

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Входящий в Ростех "РТ-Капитал" 30 декабря проведет аукцион по продаже земельно-имущественного комплекса Казанского вертолетного завода в Казани, стартовая цена лота - 1,92 млрд рублей, сообщила пресс-служба "РТ-Капитала".

Заявки принимаются до 26 декабря. Общая площадь участка составляет 19,9 га. Аукцион пройдет в электронной форме.

Казанский вертолетный завод, входящий в холдинг "Вертолеты России", использует в качестве основной другую площадку, расположенную в Авиастроительном районе Казани, уточняет пресс-служба. Сейчас завод завершает проект техперевооружения и модернизации производства с концентрацией площадей на единой территории.

Выставленный на торги участок предполагается продать под жилую застройку. "Предлагаемая к продаже территория Казанского вертолетного завода входит в городскую программу реновации в жилые кварталы территорий промышленной, складской и прочей малоценной застройки в восточной части города Казань и восстановления культурно-исторической территории Адмиралтейской слободы", - уточнили в Ростехе.

"РТ-Капитал" - дочерняя организация государственной корпорации "Ростех" по работе с непрофильными и проблемными активами. Компания осуществляет поиск и привлечение портфельных и стратегических инвесторов, реализует меры по реструктуризации задолженности и финансовому оздоровлению, управлению недвижимостью.