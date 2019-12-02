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Патрушев: действия США в отношении Китая вредят Вашингтону, Пекину и мировой торговле

Секретарь Совета безопасности РФ подчеркнул, что действия США контрпродуктивны

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Действия США в отношении Китая наносят ущерб не только интересам Вашингтона и Пекина, но и всей мировой торговой системе. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

"В ходе вашей встречи с президентом [России Владимиром] Путиным на полях саммита БРИКС в Бразилии вы дали подробную оценку политике США, в том числе относительно перспектив торгово-экономического противостояния с Китаем, - сказал он. - Разделяем ваше мнение о том, что действия Вашингтона контрпродуктивны и наносят ущерб не только американским и китайским интересам, но и всей международной торговле".

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичСШАРоссияКитай
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