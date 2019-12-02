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Глава Минэнерго Украины анонсировал смену руководства "Нафтогаза" и других госкомпаний

Алексей Оржель сообщил, что новое руководство будут избирать на конкурсной основе

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Руководство компании "Нафтогаз Украины", а также других стратегических компаний страны будет вскоре заменено. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Было принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях", - сказал министр, речь которого транслировал телеканал "Наш". Оржель утвердительно ответил на уточняющий вопрос о том, будет ли это касаться менеджмента "Нафтогаза", а также оператора энергосистемы Украины "Укрэнерго". Новое руководство будет избираться на конкурсной основе, добавил он.

Глава Минэнерго напомнил, что ранее правительство страны уволило Юрия Недашковского с должности президента компании "Энергоатом", которая эксплуатирует четыре атомные электростанции на Украине. Оржель отметил в этой связи, что уволенные руководители госкомпаний смогут принимать участие в конкурсах.

Ранее в ноябре глава Минэкономики Украины Тимофей Милованов сообщал, что правительство страны приняло решение о смене руководства в почти 50 государственных предприятиях. По словам министра, при вынесении решений учитывались "финансовые результаты компаний, выполнение поставленных задач, репутация и командность работы" менеджмента.

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Украина
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