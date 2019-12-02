Минюст предложил в законе о госзакупках выделить семь особых категорий

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Минюст России предлагает в законе о госзакупках предусмотреть отдельные категории, имеющие свои особенности закупок. Об этом говорится в опубликованном докладе Минюста о результатах мониторинга правоприменения в РФ за 2018 год.

"Оценка федерального закона № 44-ФЗ как со стороны бизнеса, так и со стороны заказчиков совпадает в части понимания его забюрократизированности и недостаточного учета особенностей отдельных видов товаров, работ, услуг, - констатировали в Минюсте. - Наиболее объемными в настоящее время являются общие положения и регулирование процедур закупок, а наименее урегулированы особенности закупок в отдельных сферах".

Так, говорится в докладе, в поступивших в Минюст России докладах из субъектов РФ особо обозначаются такие сферы, как лекарственное обеспечение, строительство, деятельность учреждений культуры и сохранение памятников культурного наследия, закупки жилья для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. "Представляется целесообразным дальнейшее развитие федерального закона № 44-ФЗ путем выделения в главе 7 специальных статей, регулирующих особенности закупок в указанных сферах", - отмечается в докладе.

Минюст отметил и многочисленные публикации и обращения на существование ряда сфер, "в которых, по мнению заказчиков, опыт и иные личные качества участников закупок более важны, чем цена контракта". Например, это касается контрактов с артистами, постановщиками, художниками, работ по обслуживанию объектов культурного наследия и иных сфер, где риск неисполнения контракта не может быть компенсирован простой подачей иска. В то же время, отметили в Минюсте, "установление приоритета неценовых критериев является коррупциогенным фактором", в связи с чем предложили провести общественное обсуждение перечня таких случаев, чтобы учесть объективные причины поступающих замечаний.