РЭЦ назвал лидеров экспорта в номинациях "Прорыв года" и "Новая география"

В рамках премии "Экспортер года" впервые на федеральном уровне Российский экспортный центр (РЭЦ) отметил компании, которые являются драйверами российского экспорта на новых рынках. В номинации для крупного бизнеса "Новая география" победу одержала группа компаний "Содружество", один из крупнейших отечественных экспортеров сельскохозяйственной продукции. В номинации "Прорыв года" для малого бизнеса лидером стал производитель и разработчик медоборудования "Нейрософт" из города Иваново.

Новая география

Группа компаний "Содружество" экспортирует товары в 53 страны, в 22 из которых удалось выйти только за 2019 год. Быстрая экспансия на новые рынки позволила холдингу стать победителем Всероссийской премии "Экспортер года" в номинации "Новая география". Среди новых рынков "Содружества" - Греция, Египет, Индия, Италия, Катар, Конго, Португалия, Саудовская Аравия, Марокко, ЮАР и другие. Экспортная выручка группы за 2018 год достигла 1,1 млрд долларов. "Содружество" обеспечило более 5% аграрного экспорта страны и поспособствовало установлению исторического рекорда по объему поставок в этой отрасли.

"За последние годы ГК "Содружество" открыла для себя рынки Латинской Америки, на которых Россия в агропромышленном комплексе никогда не была сильна. Там мы чувствуем очень серьезную конкуренцию со стороны таких традиционно крупных аграрных держав, как США и Аргентина. Но с российской пшеницей, к примеру, в 2018 году мы были крупнейшим российским экспортером в Мексику, традиционный рынок для американских аграриев. Эти рынки для нас очень актуальны: мы активно там работаем", - рассказал директор УК "Содружество" Александр Шендерюк-Жидков.

В этом году холдинг открыл для себя рынок зерна двухсотмиллионной Бразилии и вышел на первое место среди российских импортеров в Норвегии. Соевые корма и компоненты для кормов, на которых растут норвежские лосось и форель, сегодня ввозятся из России.

Добиться подобных результатов экспортеру удалось за счет прочной базы внутри страны. За 24 года с момента основания (с 1994 по 2018 год) компания стала крупнейшим агропромышленным предприятием в Калининградской области и одним из крупнейших в России: ее налоговые отчисления в 2018 году в бюджеты различных уровней составили более 4,2 млрд рублей, а за 9 месяцев 2019 года - более 3 млрд рублей. Прямой вклад предприятий группы в ВРП Калининградской области составил, по оценке компании, более 6,5%.

Внутри страны группа обеспечивает почти 50% экспорта продукции глубокой переработки масложировой отрасли и является ведущим переработчиком семян масличных культур в Европе. Кроме того, ГК "Содружество" стала крупнейшим потребителем услуг железнодорожных перевозок и портового комплекса региона: в 2019 году она обеспечивает более 25% грузооборота железной дороги и 35% грузооборота калининградского порта.

Открывать новые рынки компании помогает в том числе и сотрудничество с Российским экспортным центром. "Мы рады, что стали победителем премии "Экспортер года", учрежденной под патронатом РЭЦ. Группа компаний "Содружество" одной из первых начала сотрудничество с ЭКСАР. Еще в 2015 году был застрахован кредит на 150 млн долларов для целей оплаты наших экспортных поставок. В 2017 году с помощью РЭЦ был привлечен кредит в 100 млн долларов с субсидией от РЭЦ (3%) на нашего основного импортера - "Интергрейн". В конце прошлого года данная субсидированная линия была возобновлена уже на 120 млн долларов", - сообщил директор УК "Содружество".

Генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев отдельно отметил успехи группы при объявлении победителей национальной премии среди экспортеров: "Компания широко идет по миру. Мы обсуждаем с ними в данный момент создание соответствующего терминала в российской промышленной зоне в Египте, которая сейчас готовится".