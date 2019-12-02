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Авиакомпания "Россия" назначила дополнительные рейсы из Петербурга на новогодние праздники

На эти рейсы открыто бронирование билетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" из-за повышенного спроса в период новогодних праздников назначает дополнительные рейсы из петербургского аэропорта Пулково в Мурманск и наиболее популярные для путешествий города Европы, а также в обратном направлении. Как сообщили журналистам в авиакомпании, открыто бронирование билетов на дополнительные рейсы.

"Аэрофлот" (группа компаний, куда входит "Россия" - прим. ТАСС) открыл продажу билетов на дополнительные рейсы авиакомпании "Россия" из Санкт-Петербурга в период новогодних праздников", - говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, дополнительные рейсы между Петербургом и Мурманском назначены на 28, 29 и 30 декабря.

Также на 28 декабря назначены дополнительные рейсы из Петербурга в Прагу и в Мюнхен, 2 января - в Милан, 3 января - в Дюссельдорф и Прагу, 4 января - в Берлин и Рим, 5 января - в Дюссельдорф, 6 января - в Рим, 7 января - в Рим и Прагу, 8 января - в Прагу и 11 января - в Милан. На эти же даты также назначены обратные рейсы в Пулково.

Авиакомпания "Россия" - перевозчик, который входит в состав группы "Аэрофлот". Авиакомпания зарегистрирована в Санкт-Петербурге и является одним из крупнейших российских перевозчиков.

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РоссияСанкт-Петербург
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