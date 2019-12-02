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Путин подписал закон о компенсации НДС наличными при вывозе товаров из ЕАЭС

Документ также предоставляет юрлицам-резидентам право на операции с наличной иностранной валютой при оплате или возмещении расходов граждан, связанных со служебными командировками за пределы РФ, без использования счетов в уполномоченных банках

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) напрямую, а не через банки, иностранным покупателям российских товаров при их вывозе за пределы Евразийского экономического союза. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Как пояснил ранее заместитель министра финансов РФ Юрий Зубарев, предполагается в связи с расширением практики беспошлинной торговли юридическим лицам - специализированным агентам, которые обеспечивают механизм работы по возврату НДС, перечислять этот возврат на счета покупателей напрямую. Кроме того, НДС будет возвращаться в виде наличных средств.

Налоговый кодекс РФ предусматривает возможность выплаты специализированными организациями, являющимися налоговыми резидентами РФ, в порядке компенсации физическим лицам - гражданам иностранных государств, суммы НДС, уплаченного ими при приобретении товаров в РФ, при вывозе этих товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС (в связи с введением в РФ с 1 января 2018 года системы Tax Free). При этом выплаты могут быть как наличными денежными средствами в валюте РФ, так и зачислением на банковские карты. Целью закона является приведение норм валютного законодательства в соответствие с нормами Налогового кодекса РФ по вопросам компенсации сумм налога гражданам иностранных государств при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Сейчас юридические лица - резиденты осуществляют валютные операции только через банковские счета в уполномоченных банках. Закон устанавливает возможность для юрлиц-резидентов осуществлять без использования банковских счетов в уполномоченных банках расчеты с физическими лицами - нерезидентами в наличных рублях по компенсации сумм НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Закон также предоставляет право всем юрлицам-резидентам без использования счетов в уполномоченных банках проводить операции с наличной иностранной валютой при оплате или возмещении расходов граждан, связанных со служебными командировками за пределы РФ, а также операций при погашении неизрасходованных авансов, выданных в связи с такими командировками. Соответственно физические лица - резиденты смогут получать наличную валюту для таких целей без использования счетов в уполномоченных банках.

Поправки ко второму чтению

Поправками было уточнено, что резидентами признаются также профессиональные участники внешнеэкономической деятельности, включенные в соответствующий перечень, утвержденный в порядке, установленном правительством РФ по согласованию с Банком России.

Помимо этого, устанавливается, что операции, которые могут совершаться между российскими резидентами и резидентами государств - членов ОЭСР или ФАТФ, будут разрешены также между российскими резидентами и резидентами государств - членов ЕАЭС или с резидентами иностранных государств, которые имеют с РФ международный договор, предусматривающий автоматический обмен финансовой информацией. Положение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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