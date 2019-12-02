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Rambler Group до конца года проведет обратный выкуп долей у ERA Capital

Доля ERA Capital в Rambler Group после закрытия сделки сократится до 0,92%

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Rambler Group до конца года закроет сделку по проведению обратного выкупа значительной части доли ERA Capital в головной компании группы ООО "Эпоха диджитал". Об этом говорится в сообщении Rambler.

"Эпоха диджитал" - холдинговая компания, которая владеет активами Rambler Group, вошедшими в периметр сделки со Сбербанком. Банк владеет 46,5% акций "Эпоха диджитал", доли нынешних акционеров Rambler Group до объявленной сделки - A&NN и Era Capital - 46,5% и 7% соответственно.

Директор по внешним коммуникациям Rambler Group Александр Дмитриев пояснил ТАСС, что доля ERA Capital в Rambler Group после закрытия сделки сократится до 0,92%. "В связи с сокращением доли ERA Capital в Rambler Group ее представитель покинет состав совета директоров. Общее количество членов совета директоров при этом останется прежним - 9 человек. В настоящее время мы рассматриваем кандидатуры независимых членов", - добавил он.

ERA Capital получила долю в холдинге Rambler Group в 2018 году в результате объединения онлайн-кинотеатра Okko с медиа активами группы и объединенной киносетью "Кино Okko". В 2019 году в число акционеров Rambler Group вошел Сбербанк (объединенная киносеть "Кино Okko" не вошла в периметр сделки).

"Выкупленная доля будет использоваться Rambler Group для общих корпоративных целей, включая программу мотивации топ-менеджмента и ключевых сотрудников. После завершения сделки A&NN и Сбербанк будут владеть равными долями в капитале группы и сохранят паритет в корпоративном управлении. ERA Capital остается миноритарным акционером Rambler Group с возможностью участия в дальнейшем росте капитализации группы", - говорится в сообщении.

Для выкупа будут использованы собственные средства Rambler Group. "Сделка будет полностью закрыта до конца 2019 года. Сумма сделки не раскрывается", - добавили в Rambler Group.

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