"Дочка" РЖД будет сотрудничать с частными онлайн-платформами по аренде вагонов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. "Цифровая логистика", дочерняя компания "Российских железных дорог", владелец и оператор электронной торговой площадки "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП) заключила соглашение о сотрудничестве с двумя онлайн-платформами по аренде железнодорожных вагонов, стороны планируют совместно формировать для клиентов предложение по перевозке грузов, говорится в сообщении компании.

ЭТП ГП, Vagonline, Railcommerce займутся в том числе и мультимодальными перевозками. Как отмечается в сообщении "Цифровой логистики", предусмотрено сотрудничество с грузовладельцами и логистическими компаниями России, СНГ и Балтии.

Vagonline и Railcommerce - онлайн-площадки аренды железнодорожных вагонов. С их помощью операторская компания может найти грузы для свободного парка, грузоотправитель - наиболее выгодное предложение перевозки со стороны оператора.

ЭТП ГП - сервис грузоперевозки, который позволяет грузоотправителям заказать перевозку в подвижном составе различных собственников - крытых вагонах, полувагонах, цистернах и т.д. из любой точки, где есть доступ к интернету, и оплатить ее - с единого лицевого счета или банковским платежом.

"Цифровая логистика" создана в марте 2018 года для разработки и реализации цифровых сервисов на железнодорожном транспорте. Компания является совместным предприятием РЖД (владеют 51% акций) и IT-компании "Интэллекс" (49% акций предприятия).