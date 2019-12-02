Правительство внесло в Госдуму два законопроекта по "регуляторной гильотине"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российское правительство внесло в Государственную думу законопроект "Об обязательных требованиях", который входит в реформу контрольно-надзорной деятельности - так называемой регуляторной гильотины. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Правительство внесло в Госдуму законопроект об обязательных требованиях, соблюдение которых подлежит проверке в рамках контрольно-надзорной деятельности. Принятие законопроекта позволит законодательно закрепить основы установления, оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, и будет способствовать снижению административного давления на субъекты предпринимательской деятельности", - сообщается на сайте правительства.

Проект федерального закона разработан Минэкономразвития в рамках плана "дорожной карты" по реализации "регуляторной гильотины", утвержденного главой кабинета министров. В проекте, в частности, предлагается определить правовые и организационные основы установления, оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, оценка соблюдения которых проводится при осуществлении государственного и муниципального контроля, привлечения к ответственности и так далее.

Также правительство внесло в Госдуму второй законопроект - "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". "Проект федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (далее - законопроект) разработан Минэкономразвития России в рамках реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации механизма "регуляторной гильотины", утвержденного председателем правительства", - говорится в сообщении.

Документ объемом более 250 страниц устанавливает, в том числе, процессуальные основы осуществления государственного и муниципального контроля, определяет перечень оснований для открытия контрольно-надзорного производства и определяет критерии эффективности контрольно-надзорной деятельности. Законопроектом также предлагается ввести новые виды контроля - контрольную закупку, выездные обследования, рейд, но главными будут профилактические меры - например, рекомендации. Ключевым показателем эффективности проверок будет количество устраненных рисков, а не проведенных проверок и выявленных нарушений. За безосновательные проверки инспекторы будут нести дисциплинарную ответственность, говорится в законопроекте.

Однако, в законопроекте предусматривается 35 видов госконтроля, которые не подпадают под реформу контрольно-надзорной деятельности. Среди них - основные функции Банка России (надзор за деятельностью кредитных и некредитных организаций, контроль и надзор в сфере корпоративных отношений в акционерных обществах и т.д.). На прошлой неделе глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что данные законопроекты не должны распространяться на деятельность регулятора, поскольку существует отдельный закон, регулирующий деятельность ЦБ. Кроме того, под данный законопроект не подпадают основные функции ФАС России и ее территориальных органов. В пресс-службе антимонопольного регулятора сообщили ТАСС, что данный законопроект не будет распространяться на основные функции ФАС и ее территориальных органов, кроме контрольной деятельности в сфере рекламы и тарифного регулирования.

"Процедура осуществления контроля в этих сферах определена Федеральным законом № 135 "О защите конкуренции", Федеральным законом № 160 "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации", Федеральным законом № 275 "О государственном оборонном заказе" и Федеральный законом № 44"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - отметили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что контроль за выполнением надзорной и контрольной деятельности ФАС и ее территориальными органами будут по прежнему осуществлять прокуратура и суды.

Помимо этого, под законопроект не подпадает налоговый, таможенный и валютный контроль. В пресс-службе Федеральной таможенной службы заявили ТАСС, что запрос с пояснениями по законопроекту лучше переадресовать в Минэкономразвития. Комментариями Минэкономразвития и Федеральной налоговой службы (ФНС) ТАСС пока не располагает.

Также в понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев поручил наладить совместную работу по законопроектам между аппаратом правительства, Госдумой и с Советом Федерации. Он отметил, что "нужно искать взаимоприемлемые решения, потому что там довольно много еще сложных вопросов".

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".