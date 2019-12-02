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Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,39-0,48%

Курс доллара снизился до 64,25 рубля

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС снизились к завершению торгов в понедельник. Индекс Мосбиржи просел на 0,48% - до 2921,18 пункта, индекс РТС - на 0,39%, до 1432,81 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 19:13 мск снизился на 0,1% - до 64,253 рубля, курс евро вырос на 0,44% - до 71,183 рубля.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,07% - до $60,77 за баррель.

Во вторник, 3 декабря, российский рынок акций продолжит ориентироваться преимущественно на характер внешнего фона, считает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

"Темой номер один продолжит оставаться новостной фон, связанный с глобальной торговлей - здесь к теме переговоров США и КНР добавились намерения главы Белого дома ввести пошлины на сталь и алюминий против Аргентины и Бразилии. Выхода важной статистики завтра не ожидается. В сенате США пройдут слушания о политике в отношении РФ, это может несколько сдерживать активность покупателей на российском рынке. В ценах на нефть может сохраниться волатильность на фоне приближения заседания ОПЕК+ и IPO Saudi Aramco", - отмечает эксперт.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи - 2930-2970 пунктов, по курсу доллара - 64-64,4 рубля.

Ожидаемый диапазон закрытия торгов во вторник ИК "Фридом Финанс" - 2940-2960 пунктов, по курсу доллара - 64,2-64,5 рубля.

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