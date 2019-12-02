"Известия" сообщили о росте средней цены лекарств в России

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Средняя цена лекарства в России впервые превысила 200 рублей, что на 6,9% больше по сравнению с октябрем 2018 года. Об этом во вторник сообщила газета "Известия" со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Как пояснил изданию гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, увеличение средней цены на лекарства связано с тем, что россияне стали чаще отказываться от недорогих препаратов как от устаревших и неэффективных. Так, продажи активированного угля упали на 21%, до 4,5 млн упаковок за 10 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, мукалтина - на 16%, до 2,5 млн упаковок в январе-октябре, перекиси водорода - на 12%, до 3,5 млн, бактерицидного пластыря - на 10%, до 7,6 млн, аспирина - на 9%, до 5,9 млн.

Кроме того, некоторые потребители для экономии покупают более объемные упаковки, из-за чего растет средний чек.

Ранее заместитель начальника управления контроля за реализацией государственных программ Росздравнадзора Георгий Петроченков заявлял, что розничные цены на лекарства в России за восемь месяцев 2019 года выросли примерно на 4%.