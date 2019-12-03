Кабмин утвердил план реализации концепции развития острова Русский

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план реализации концепции развития острова Русский. Соответствующее распоряжение размещено во вторник на сайте кабмина.

"Планом, в частности, предусматривается создание условий для привлечения частных инвестиций, инфраструктурное развитие острова Русский, развитие научно-образовательного кластера, развитие туристско-рекреационного потенциала, создание условий для комфортной жизни", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Документ внесен Минвостокразвития РФ, которому необходимо ежегодно представлять в правительство доклад о ходе реализации плана.

Федеральным органам исполнительной власти и организациям, которые участвуют в реализации плана, а также администрации Приморского края и администрации Владивостока необходимо каждые полгода представлять в Минвостокразвития РФ отчет о ходе реализации плана.

Концепция развития острова Русский была принята правительством России в мае и будет реализована в период с 2017 по 2027 год в два этапа. На первом этапе, до 2022 года, планируется создать на острове территорию опережающего развития, построить необходимую дорожно-транспортную и коммунальную инфраструктуру, запланировано строительство технопарка и Центра международного сотрудничества.

На втором этапе, в 2023-2027 годах, предполагается реализация инвестиционных проектов и дальнейшее развитие инфраструктуры острова. В частности, планируется развитие инфраструктуры ДВФУ, а именно строительство второй очереди университета, включающей новые учебные корпуса, лаборатории, фундаментальную библиотеку, технико-внедренческий парк, детский технопарк, а также специальные кампусы для студентов из Китая, Японии, Республики Корея и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.