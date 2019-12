Предвкушая 2020: какие рекламные продукты будут востребованы в следующем году

Накануне Национального рекламного форума в Москве также состоялась церемония награждения лауреатов MIXX Russia Awards. Это ключевое событие на рынке цифровой рекламы, которое ежегодно проводится под эгидой The Interactive Advertising Bureau на глобальном, европейском и локальном уровнях. В сотрудничестве с Ассоциацией коммуникационных агентств России конкурс признает и отмечает лучшие работы в диджитал-сфере.

В этом году лауреатом конкурса MIXX Russia Awards в номинации Best Use of Display Advertising ("Лучшие практики размещения рекламы на цифровых экранах") стал медиахолдинг Maer Group, который представил проект "кроссплатформенная кампания", реализованный в партнерстве со Сбербанком. Жюри конкурса оценило результаты уникальной синхронизации трех медиа: радио, наружной рекламы и интернета. Главными результатами проекта стало существенное снижение затрат Сбербанка на привлечение новых клиентов и разработанная технология по синхронному запуску рекламных сообщений в разных медиа по сигналу.