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Предвкушая 2020: какие рекламные продукты будут востребованы в следующем году

Федеральный оператор наружной рекламы Maer Group представил на Национальном рекламном форуме инновационные цифровые продукты, помогающие увеличивать продажи и экономить рекламный бюджет
Описание
© Maer Group

26 и 27 ноября в Москве прошел Национальный рекламный форум (НРФ), на который собрались более 2000 специалистов рекламного рынка России. Они приняли участие в стратегических и рабочих сессиях, направленных на обсуждение горячих тем отрасли. Партнером форума стал медиахолдинг Maer Group, специализирующийся на развитии цифровой наружной рекламы и разработке омниканальных технологий. Специалисты медиахолдинга представили рекламные продукты, которые будут востребованы заказчиками в 2020 году.

О медиахолдинге Maer Group

Оператор наружной рекламы Maer Group специализируется на размещении наружной рекламы в Москве и  ключевых регионах России в сегментах "Медиафасады" и "Цифровые суперсайты". Согласно исследованию AdMetrix в сентябре-октябре 2019 года, Maer Group является лидером рекламного рынка России по площади цифровых рекламных конструкций в сегменте "Медиафасады".

Maer Group - разработчик технологии О2О (offline-to-online, "из офлайна в онлайн"), позволяющей проводить параллельные рекламные кампании в интернете. Рекламные конструкции компании подключены к программатик-платформам, что позволяет предпринимателям размещать наружную рекламу самостоятельно.

В 2019 году медиахолдинг Maer Group был награжден премией НПБК за инновации в наружной рекламе, а генеральный директор компании Константин Майор получил премию "Медиаменеджер России". В ноябре 2019 года компания стала лауреатом еще двух премий - MIXX Russia Awards и Tagline Awards.

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Генеральный директор Maer Group Константин Майор Maer Group
Описание
Генеральный директор Maer Group Константин Майор
© Maer Group
Тренды наружной рекламы - performance и индивидуальность. Performance-реклама направлена на достижение измеримого результата. Она побуждает пользователя к конкретному действию: оставить заявку, записаться на тест-драйв, сделать заказ. Мы научили наши медиафасады находить в трафике целевую аудиторию и показывать ей востребованный контент, синхронизироваться с другими медиа и работать с программатик-платформами. Такие инструменты существенно повышают продажи нашим клиентам, поэтому мы наращиваем инвестиции в развитие сети высокотехнологичных медиафасадов и цифровых суперсайтов. Как рекламные носители, они  являются лидерами по атрибуции с брендом среди всех наружных конструкций. Мы будем рады помочь нашим клиентам справиться с трудностями в продажах. Уже сейчас мы готовы презентовать свои лучшие рекламные продукты, которые будут максимально востребованы в 2020 году.
Константин Майор
Основатель и генеральный директор Maer Group

Синхронизация с радио

Ежедневно жители больших городов сталкиваются с 200-300 рекламными сообщениями. Информации так много, что потребители становятся гораздо менее восприимчивы к рекламе, и ее эффективность снижается. Медиаотрасль вынуждена искать продукты, которые способны пробиться через рекламный клаттер и дать заказчикам новых клиентов.

Одним из таких продуктов стало синхронное сочетание традиционных каналов коммуникации - наружной рекламы и радио. Видео на цифровом экране может запускаться одновременно с аудиороликом на радиостанции - такая реклама привлекает внимание, и в первую очередь ее замечают автолюбители.

О перспективах такой синхронизации Maer Group рассказал в партнерстве с автомобильной группой "Авилон" на радиосаммите НРФ. По словам директора по маркетингу АГ "Авилон" Андрея Каменского, интернет-направление в рекламе сильно перегружено, поэтому компания ищет новые сочетания традиционных каналов коммуникаций, а синхронизация наружной рекламы и радио позволила добиться впечатляющих результатов.

За счет перераспределения бюджета в сторону радио и DOOH можно увеличить количество брендовых и трафикообразующих запросов в поисковых системах в три раза и при возросшем трафике уменьшить расход рекламного бюджета на 13%. Используя симбиоз классических каналов коммуникации, мы добились роста брендовых запросов с упоминанием компании и получили более дешевый, целевой и конверсионный трафик. Если в цифрах, то с помощью Maer Group было собрано 300 000 уникальных МАС-адресов пользователей, видевших рекламу в наружной рекламе, 15% клиентов, дошедших до нашего дилерского центра, видели рекламу в "наружке".
Андрей Каменский
Директор по маркетингу АГ "Авилон"

Продвинутый динамический креатив

Цифровизация наружной рекламы позволила сделать содержание рекламного сообщения максимально креативным. При этом креативным может оказаться и способ показа рекламного ролика: возможности Maer Group позволяют запускать показ видео в зависимости от качества аудитории в пятне контакта с рекламным носителем. Качество, то есть доля целевой аудитории в общем ее числе, определяется по МАС-адресам мобильных устройств. С помощью продвинутого динамического креатива можно достичь нужного уровня таргетирования в офлайне, не уменьшая число показов ролика за период: показ осуществляется избирательно и регулируется наличием целевой аудитории в потоке.

Запуск рекламного ролика по триггеру

Триггер (то есть сигнал к действию) все больше востребован при запуске рекламного ролика в "наружке". Таким сигналом может быть, например, трансляция аудиоролика на радиостанции или появление целевого клиента в пятне контакта медиафасада. При запуске по триггеру показ видео не распределен равномерно во времени, в отличие от спланированного показа в течение суток. Реклама запускается с точной задачей - синхронизация с другими каналами, показ нужному человеку и т. д. 

Таргетирование на данных клиента

Несколько кейсов, которые в 2019 году осуществил Maer Group, основаны на таргетировании рекламного сообщения с наведением по данным рекламодателя. Ориентируясь на данные, которые рекламодатель самостоятельно зафиксировал в своих точках продаж, можно транслировать именно тот креатив, который наиболее актуален. Этот продукт можно совместить с работой по триггеру, когда ролик и в наружной рекламе, и в интернете запускается в зависимости от задачи - привлечь акциями новых клиентов или увеличить лояльность существующих.

Программатик

Показ наружной рекламы через программатик-платформы рассчитан на малый и средний бизнес, которому важно размещать сообщения точечно - в определенное время и на определенных экранах.

Рекламодатель, будь то продуктовый магазин, салон красоты, автосервис или сеть торговых точек, может разместить цифровую наружную рекламу самостоятельно через онлайн-кабинет. Для этого нужно самостоятельно установить бюджет кампании и подобрать подходящие рекламные поверхности - на карте или по адресам. Они могут быть расположены ближе всего к торговым помещениям заказчика или в местах с самой высокой проходимостью. Способ оплаты уникален. В зависимости от выбранной программатик-платформы платить можно и за количество показов ролика, и за количество контактов аудитории с рекламным сообщением.

Программатик-продукты уже вышли за пределы Москвы и только-только набирают популярность в регионах.

О2О

Этот хорошо известный рекламодателям продукт позволяет проводить омниканальные кампании, показывая рекламное сообщение в интернете тем, кто мог видеть его на рекламном носителе вне дома. О2О надежно зарекомендовал себя на рынке и будет востребован рекламодателями еще многие годы. По данным Maer Group, каждый четвертый заказ на размещение наружной рекламы дополняется продуктом О2О, поскольку он существенно повышает CTR рекламной кампании и снижает стоимость привлечения новых клиентов.

© Maer Group

Примером удачных решений могут стать кейсы Maer Group с брендами Indesit и курортом "Красная Поляна", которые были представлены на саммите наружной рекламы в рамках НРФ.

Как разработчик технологии O2O, оператор наружной рекламы Maer Group смог закрыть все вопросы проекта, и мы получили отличные стартовые результаты. Нам удалось нарастить объем продаж, и, что еще важнее, мы качественно заявили о себе, представив бренд целевой аудитории. Совмещая охватные характеристики наружной рекламы с технологией О2О, мы добились увеличения среднего чека по заказам и оптимизации стоимости привлечения новых клиентов. За период с октября по ноябрь, а это "не сезон", мы отмечаем значительный прирост турпотока на курорт.
Ольга Филипенкова
Директор по стратегическому развитию курорта "Красная Поляна"

Технологию O2O высоко оценили и другие клиенты Maer Group, рассказавшие о результатах совместной работы с медиахолдингом.

В июле 2019 года мы запустили рекламную кампанию, чтобы стимулировать продажи холодильников в сезоне. Одним из ключевых инструментов мы выбрали DOOH-формат с технологией О2О, чтобы иметь возможность настроить ретаргетинг на видевшую аудиторию и привести ее к целевому действию. Рекламу увидели сотни тысяч человек на медиафасадах и суперсайтах Maer Group в восьми городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске. Ключевым носителем рекламы стал санкт-петербургский медиафасад на бизнес-центре Leader Tower, который на месяц превратился в гигантский холодильник. Итоговый OTS кампании составил 26,2 млн. Maer Group с помощью своего O2O-оборудования собрал и передал нам 1,35 млн уникальных МАС-адресов пользователей, которые видели наружную рекламу. В результате рекламной кампании CTR был увеличен в три раза, переходы по кнопке "Где купить" выросли на 30%, а рост продаж товара из рекламы составил 38%.
Владимир Киракосян
Руководитель отдела коммуникаций Whirlpool Rus
Описание
© Maer Group

Накануне Национального рекламного форума в Москве также состоялась церемония награждения лауреатов MIXX Russia Awards. Это ключевое событие на рынке цифровой рекламы, которое ежегодно проводится под эгидой The Interactive Advertising Bureau на глобальном, европейском и локальном уровнях. В сотрудничестве с Ассоциацией коммуникационных агентств России конкурс признает и отмечает лучшие работы в диджитал-сфере.

В этом году лауреатом конкурса MIXX Russia Awards в номинации Best Use of Display Advertising ("Лучшие практики размещения рекламы на цифровых экранах") стал медиахолдинг Maer Group, который представил проект "кроссплатформенная кампания", реализованный в партнерстве со Сбербанком. Жюри конкурса оценило результаты уникальной синхронизации трех медиа: радио, наружной рекламы и интернета. Главными результатами проекта стало существенное снижение затрат Сбербанка на привлечение новых клиентов и разработанная технология по синхронному запуску рекламных сообщений в разных медиа по сигналу.  

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