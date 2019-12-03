В Минске рассчитывают на усиление взаимодействия с РФ в интеграционных проектах

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Углубление сотрудничества Белоруссии и России в рамках интеграционных объединений будет способствовать экономическому росту двух стран. Об этом, как сообщили в пресс-службе белорусского правительства, заявил во вторник премьер-министр страны Сергей Румас, встречаясь с послом РФ в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым.

"Во время встречи премьер-министр Беларуси отметил, что совместная работа правительств двух стран по углублению сотрудничества в рамках интеграционных объединений будет способствовать взаимному экономическому росту и повышению благосостояния граждан", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, стороны также обсудили предстоящую встречу Румаса с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, которая состоится 6 декабря. Предполагается, что главы правительств обсудят ход работы по согласованию интеграционных дорожных карт в рамках Союзного государства. К настоящему времени стороны согласовали около 20 из 31 дорожной карты.