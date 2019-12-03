Роухани заявил, что Иран через год может начать импортировать бензин

ТЕГЕРАН, 3 декабря. /ТАСС/. Тегеран при продолжении роста потребления топлива может через год стать импортером бензина. Об этом во вторник заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Если продолжится рост потребления топлива, то через год мы снова станем импортером бензина", - цитирует президента его пресс-служба. По словам Роухани, "чтобы сохранить самодостаточность и контролировать потребление бензина, был принят план по введению квот и повышению цен на топливо".

"Вырученные от этой инициативы 310 трлн иранских риалов (около $2,5 млрд) пойдут на помощь уязвленным слоям общества", - отметил он.

Ситуация в экономике Ирана обострилась после одностороннего выход США из ядерной сделки в мае 2018 года и возвращения санкций в отношении Тегерана. На фоне сокращения бюджетных поступлений от продажи экспорта нефти иранские власти 15 ноября приняли решение о повышении цен на бензин до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр, что фактически означает трехкратный рост стоимости топлива. Кроме того, были введены специальные квоты - по 60 литров бензина на человека в месяц по цене 15 тыс. риалов ($0,1).

После этого решения в ряде городов Ирана прошли акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были отмечены в сотне населенных пунктов. Официальные данные о числе погибших пока не представлены, данные иностранных СМИ разнятся от нескольких десятков до нескольких сотен человек.