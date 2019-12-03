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Премьеры России и Монголии обсуждают сотрудничество в экономике и межрегиональные вопросы

Дмитрий Медведев отметил, что нынешний визит Ухнаагийн Хурэлсуха является первым за девять лет визитом премьер-министра монгольского правительства

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев на встрече с премьер-министром Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом предложил обсудить экономическое сотрудничество двух стран и межрегиональные вопросы.

"У нас будет возможность обсудить вопросы сотрудничества в экономике, социальные вопросы. Естественно, обсудим межрегиональные вопросы - в общем, все, что считают нужным обсудить наши монгольские друзья", - заявил российский премьер.

Медведев подчеркнул, что Россия рассматривает Монголию как страну дружественную и страну-партнера. Он добавил, что в России помнят и ценят помощь Монголии в годы Великой Отечественной войны. Российский премьер указал и на важность состоявшегося в сентябре 2019 года визита президента России Владимира Путина в Улан-Батор.

Медведев отметил, что нынешний визит Ухнаагийн Хурэлсуха является первым за девять лет визитом премьер-министра монгольского правительства.

Он напомнил, что ранее посещал Монголию в 2009 и в 2016 годах. "Даже за этот относительно короткий промежуток, хочу сказать, что [ваша] страна меняется. Во всяком случае, я это лично могу это засвидетельствовать", - добавил глава правительства РФ.

Премьер-министр Монголии в свою очередь отметил исторически высокий уровень двусторонних российско-монгольских отношений в политической сфере. В то же время, по его словам, в последние годы недостаточно активно развивалось торгово-экономическое сотрудничество. "Я думаю, что обе стороны должны в дальнейшем работать над тем, чтобы активизировать и интенсифицировать именно наши торгово-экономические отношения", - подчеркнул монгольский премьер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияМонголияУхнаагийн Хурэлсух
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