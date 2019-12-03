Севастополь намерен нарастить доходы за счет туризма, развития порта и рыбного промысла

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Собственные доходы Севастополя в ближайшие годы планируется увеличивать за счет развития перспективных отраслей: туризма, морских грузоперевозок и рыбного промысла, виноградарства и виноделия. Кроме того, необходимо упорядочить объекты налогообложения - это также позволит увеличить поступления в бюджет, сообщил журналистам во вторник врио губернатора Михаил Развожаев.

В конце ноября газета "Известия" сообщила, что федеральные власти собираются снизить объем дотаций на 2021 год регионам, в бюджете которых доля федеральных дотаций за последние два из трех отчетных финансовых лет превысила 40% объема собственных доходов. В число таких регионов входят Дагестан, Ингушетия, Крым, Алтай, Тува, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Бурятия, Карелия, Северная Осетия, Камчатский край и Севастополь.

"Крым и Севастополь в особой ситуации - всего пять лет мы находимся в бюджетной системе РФ. И если посмотреть динамику наших собственных доходов за это время, то она очень существенная. [В последующие годы] наращивать доходы мы можем наведением порядка в имущественных отношениях", - сказал Развожаев, отвечая на вопрос ТАСС.

Во время сессии заксобрания во вторник глава города отметил, что с 2020 года планировалось начать взимание налога с объектов, которые прошли кадастровую оценку, а также налога на недвижимость с физических лиц. Однако пока кадастровые базы не приведены в порядок, а это значит, что те, кто добросовестно прошел регистрацию, окажутся в худшем положении, чем те, кто уклоняется от этого.

"Мы взяли паузу еще на год, потому что необходима дополнительная работа, чтобы мы вышли с нормальной налогооблагаемой базой, все уточнили и соответствующим образом приняли корректные решения", - пояснил он журналистам.

Развитие бизнеса

Среди других источников дохода Развожаев назвал рост поступлений от сферы услуг и туризма, так как турпоток в город растет с каждым годом, а также от активно развивающихся предприятий виноградарства и виноделия и других отраслей.

"Конечно, активно развивается малый и средний бизнес. Но тут у нас с коллегами такая позиция, что налоговая нагрузка должна быть минимизирована. Ведь малый и средний бизнес - это, прежде всего, рабочие места и самозанятость. И здесь не нужно пытаться получить сверхдоходы, а наоборот, надо создать условия, чтобы люди могли заниматься этим направлением", - уверен глава Севастополя.

При этом, по его словам, есть более серьезные инвестиционные проекты, для реализации которых рассматривается Севастополь.

Также планируется возродить рыбную отрасль, которая после развала Советского Союза пришла в городе упадок; подготовлена программа развития для Севастопольского морского порта, пока не восстановившего рентабельность; готовится несколько крупных проектов в сфере промышленности, в том числе совместно с Объединенной судостроительной корпорацией.

"Перспективы имеются. Быстро реализовать эти проекты невозможно, так как они требуют серьезной проработки, но прирост налогового потенциала и собственных доходов у Севастополя есть", - добавил Развожаев.

Бюджет на 2020-2022 годы

Во вторник заксобрание Севастополя одобрило проект бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Согласно документу, доходы бюджета города в 2020 году составят 58,24 млрд рублей, в 2021-м - 52,17 млрд, в 2022-м - 56,05 млрд. Расходы в 2020 году - 61,67 млрд, в 2021-м - 55,46 млрд, в 2022-м - 60,22 млрд. Дефицит бюджета в 2020 году составит - 3,43 млрд, в 2021-м - 3,29 млрд, в 2022-м - 4,17 млрд рублей, или 21%, 18,46% и 21,78% от объема собственных доходов соответственно. В 2020 году доходы городского бюджета увеличатся на 12,44 млрд рублей к уровню текущего года, расходы увеличены на 9,77 млрд.

При этом планируется, что ежегодно собственные доходы бюджета будут расти: в 2020 году они составят 16,32 млрд рублей, в 2021-м - 17,83 млрд, еще через год - 19,14 млрд рублей.