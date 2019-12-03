Россия и Монголия подписали соглашение о сотрудничестве в области электроэнергетики

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия и Монголия подписали соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области электроэнергетики. Подписание состоялось по итогам переговоров премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с монгольским коллегой Ухнаагийн Хурэлсухом.

Также было подписано соглашение между Министерством транспорта РФ и министерством развития дорог и транспорта Монголии об обучении монгольских граждан по железнодорожным специальностям и направлениям подготовки и меморандум о сотрудничестве между Минпромторгом РФ и министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии.

Заключено соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки российско-монгольской торговли между АО "РЭЦ" и Trade Development Bank of Mongolia и договор о сотрудничестве между АО "Зарубежгеология" и ПГС "Предприятие Эрдэнэт" в области геолого-геофизических и инженерно-геологических исследований.

Подписаны также меморандум о стратегическом партнерстве между ООО УК "УЗТМ-КАРТЭКС" и ООО "Эрдэнэс-Монгол", меморандум о сотрудничестве между АО "Русская кожа" и КООГС "Сельскохозяйственная биржа" по торговле и поставкам кожевенного сырья, меморандум о взаимопонимании между АО "Фонд развития Дальнегг Востока и Байкальского региона" и "Очир Джиджин Сандер".