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Инфляционные ожидания россиян снижаются четвертый месяц подряд

В ноябре они достигли 8,3%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Инфляционные ожидания россиян на ближайший год снижаются четвертый месяц подряд - в ноябре они достигли 8,3%, опустившись на 0,3 процентного пункта (п.п.), сообщает ЦБ РФ.

"Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции снижалась четвертый месяц подряд (-0,3 п.п., до 8,3%). За всю историю наблюдений только в апреле прошлого года оценки наблюдаемой и ожидаемой инфляции были ниже текущих", - отмечается в материалах ЦБ.

Инфляционные ожидания аналитиков остаются на уровне 4%.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в России по итогам 2019 года сложится вблизи нижней границы интервала 3,2-3,7%.

"С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем", - ожидают в ЦБ.

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