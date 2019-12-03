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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов

Курс доллара вырос до 64,19 рубля, а курс евро снизился до 71,08 рубля

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки в 2900 пунктов впервые с 1 ноября 2019 года. Как свидетельствуют данные торгов на 16:22 мск, индекс снизился на 0,82%, до 2897,21 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,8% и составил 1421,27 пункта.

Согласно данным биржи, российская валюта торгуется разнопланово. Так, курс доллара вырос на 0,03%, до 64,19 рубля, а курс евро снизился на 0,09% и составил 71,08 рубля.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 0,94%, до $60,35 за баррель. Нефть WTI (Light Sweet) дешевеет на 1% - до $55,4 за баррель.

На этом фоне акции крупнейших российских компаний также снижаются. В частности, как свидетельствуют данные Московской биржи, акции АФК "Система" падают на 2,6%, ММК - на 2,54%, НЛМК - на 2,48%, "Алросы" - на 1,9%, "Интер РАО" - на 1,83%, ВТБ - на 1,8%, "Лукойла" - на 1,6%. Наибольший рост на рынке наблюдается у бумаг "М.Видео" - на 3,4%, "Норникеля".

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