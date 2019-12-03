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Apple намерена выпускать iPhone дважды в год

Компания изменит свою стратегию с 2021 года, считают в JP Morgan
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© AP Photo/Tony Avelar

Apple может изменить стратегию выпуска iPhone - с 2021 года компания будет представлять новые устройства дважды в год. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на аналитика JP Morgan Самика Чаттерджи.

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Как отмечается, шестимесячный цикл, в частности, позволит Apple конкурировать с другими производителями, которые выпускают смартфоны круглый год, а также вносить необходимые изменения в свои устройства.

По мнению аналитика, в сентябре 2020 года Apple представит сразу четыре новые модели iPhone. Устройства оснастят OLED-экранами диагональю 5,4 дюйма, 6,1 дюйма и 6,7 дюйма, а также обеспечат поддержку 5G.

С 2011 года Apple традиционно представляет новые модели iPhone осенью. В рамках презентации компания показывала по три новых устройства. 

Основанная в 1976 году Apple производит, помимо iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация составляет около $1,2 трлн.

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