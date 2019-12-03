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Концепция венчурного фонда Дальнего Востока разработана и готова к внесению в кабмин

Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ, интерес к новому инструменту уже проявили более 100 технологических компаний Дальнего Востока

ТАСС, 3 декабря. Минвостокразвития РФ совместно с Дальневосточным фондом высоких технологий (ДФВТ) разработали концепцию нового венчурного фонда, который будет финансировать высокотехнологичные проекты на Дальнем Востоке на ранних стадиях. В ближайшее время концепцию внесут на обсуждение в правительство РФ, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства.

В сентябре президент поручил правительству РФ представить предложения по созданию на территории Дальневосточного федерального округа венчурного фонда с целью поддержки развития местных высокотехнологичных проектов с учетом деятельности институтов развития и финансовых организаций. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 марта 2020 года.

"В настоящий момент Минвостокразвития России совместно с экспертами Дальневосточного фонда высоких технологий разработали концепцию нового венчурного фонда для финансирования высокотехнологичных проектов ранних стадий, которая в ближайшее время будет внесена на обсуждение в правительство РФ", - сказал собеседник агентства, добавив, что внести его предполагается до конца года.

В пресс-службе уточнили, что интерес к новому инструменту уже проявили более 100 технологических компаний Дальнего Востока - участники региональных конкурсов в сфере высоких технологий. В частности, им заинтересовалась компания "Криопротект" - производитель инновационного средства защиты кожи от обморожения из Якутска; а также проект Enreport, который прогнозирует цены на энергорынках, и основанный во Владивостоке платежный сервис Pufpay.

Теги
РоссияДальний Восток
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