Reuters: Alibaba привлекла в рамках допразмещения на Гонконгской бирже $1,7 млрд

ТАСС, 3 декабря. Китайская компания Alibaba привлекла 13,17 млрд гонконгских долларов (около $1,7 млрд) в рамках дополнительного размещения на Гонконгской бирже. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

Гонконгская биржа разрешила компании разместить дополнительные 75 млн акций по цене 176 гонконгских долларов (около $22) за одну ценную бумагу.

20 ноября Alibaba привлекла $12,9 млрд, проведя вторичное размещение акций (SPO) на Гонконгской бирже. Это размещение стало крупнейшим для Гонконга за последние девять лет.

В 2014 году Alibaba привлекла $25 млрд в ходе первичного размещения акций (IPO) в Нью-Йорке.

Alibaba Group является одной из крупнейших в мире компаний в области интернет-коммерции. Она основана в 1999 году китайским бизнесменом Джеком Ма. Ее капитализация в 2018 году составила около $500 млрд.