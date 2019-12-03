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Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 1,28-1,3%

Курс доллара вырос до 64,223 рубля, курс евро увеличился до 71,155 рубля

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 1,3% - до 2883,31 пункта, индекс РТС снизился на 1,28%, до 1414,4 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:48 мск вырос на 0,7%, до 64,223 рубля, курс евро вырос на 0,02%, до 71,155 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,49% - до $60,64 за баррель.

"С одной стороны, на рынке явно присутствует спрос на активы, страхующие от ускорения инфляции, что отражается в росте цен на драгметаллы и возобновившемся активном падении цен "трежериз" (долговые обязательства правительства США - прим. ТАСС). С другой стороны, информация прошлой недели о планируемом Комиссией по ценным бумагам США пересмотре ряда норм регулирования рынка деривативов для инвестиционных и управляющих компаний свидетельствует о новом витке нерыночного, административного регулирования спроса", - говорит аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

Лучше рынка вместе с ценами на ряд металлов торгуются акции "Полюса", Polymetall и ГМК "Норникель". Хуже рынка выглядят бумаги, сравнительно активно дорожавшие в последние дни - акции "Газпрома", ММК, НЛМК.

Осин полагает, что, несмотря на очевидную волатильность, в среду преобладают шансы повышения российского рынка акций.

В свою очередь старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов также считает, что индекс Мосбиржи может показать небольшой рост на торгах в среду, "так как многие инвесторы ждут по итогам встречи ОПЕК усиления сокращения нефтедобычи".

Также растет популярность мнения о том, что скорой рецессии в США удастся избежать ввиду вышедших данных онлайн продаж в ходе "черной пятницы", также отметил эксперт. Он добавил, что опубликованные в выходные данные PMI Китая были оценены трейдерами позитивно, в то же время новости по торговым переговорам США и Китая продолжают оставаться противоречивыми. Помимо прочего, рынок не ждет увеличения санкционного давления на Россию после соответствующих слушаний в Сенате США, считает Суверов.

Индекс Мосбиржи по прогнозам "БКС Премьер" завтра может колебаться в диапазоне 2905-2920 пунктов, курс рубля - в пределах 64-64,5 рубля за доллар.

Ожидаемый диапазон закрытия завтрашних торгов ИК "Фридом Финанс" для курса рубля к доллару и индекса Московской биржи составляет 64,05-64,30 рубля и 2765-2870 пунктов.

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