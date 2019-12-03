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В Ростуризме сообщили, что объем рынка горнолыжного туризма в РФ удвоиться к 2035 году

Предполагается, что в рамках разрабатываемой концепции развития этой отрасли будет проработана классификация горнолыжных трасс

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 3 декабря. / ТАСС/. Объем рынка горнолыжного туризма в Российской Федерации должен удвоиться к 2035 году в рамках разрабатываемой концепции развития этой отрасли. Об этом сообщил во вторник замначальника управления внутреннего туризма и государственных целевых программ Ростуризма Алексей Бардин.

"Задачей горнолыжного туризма к 2035 году в рамках реализации предполагаемой концепции должно стать увеличение рынка горнолыжного туризма в два раза. Разработав четкий статистический механизм возможно будет измерить это, конкретизируем тот уровень, которого мы хотим достичь", - сказал он во время круглого стола, посвященного горнолыжному туризму, в рамках форума "Инвестируй в Кавказ" на Ставрополье.

Концепция разрабатывается в рамках "Стратегии развития туризма в России до 2035 года", которую в сентябре 2019 года подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. "В концепции должно быть уделено особое внимание нормативно-правовому регулированию, внедрению методологии сбора и фиксации статистики горнолыжного туризма. Качественная четкая и оперативная статистика - та база, по которой будут приниматься управленческие решения", - отметил Бардин.

Предполагается, что в концепции будет проработана классификация горнолыжных трасс и объектов, нормы безопасности. "Очень широкое поле и для инвесторов и для дальнейших действий. Если мы строим современные ракеты, почему мы не можем ратрак построить в своей стране?" - сказал Бардин.

Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит на Ставрополье 3 и 4 декабря, в мероприятиях форума участвуют более 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, а также экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.

Организаторами бизнес-форума выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС, мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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