Рада приняла последний закон для выделения газотранспортной системы из "Нафтогаза"

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно создания условий, обеспечивающих отделение деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг). Соответствующее решение поддержали 328 депутатов.

В Министерстве энергетики и окружающей среды Украины сообщили, что это последний законопроект, необходимый для проведения анбандлинга "Нафтогаза". Законопроект освобождает от уплаты НДС операции по передаче новому оператору газотранспортной системы (ГТС) имущества, необходимого для транспортировки природного газа", - пояснили в пресс-службе Минэнерго Украины.

На данный момент указанное имущество находится в государственной собственности в составе магистральных газопроводов и других объектов, используемых для транспортировки газа и деятельности оператора ГТС. "Законопроект дает возможность завершить процедуру анбандлинга национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" в соответствии с требованиями Третьего энергопакета", - отметили в министерстве.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о выделении ГТС из структуры "Нафтогаза" и создании независимого оператора ГТС. Киев рассчитывает сделать это еще в текущем году. Как пояснял премьер-министр страны Алексей Гончарук, Украина спешит внедрить энергетическое законодательство ЕС, чтобы в дальнейшем на его основе заключать новые газовые контракты с Россией и другими поставщиками газа. В правительстве отмечали, что новый оператор ГТС нельзя будет продать, сдать в аренду, либо же в концессию - 100% акций копании будут принадлежать государству.

18 сентября кабинет министров обновил план отделения деятельности по транспортировке природного газа от "Нафтогаза", согласно которому Фонд государственного имущества передаст ГТС в хозяйственное пользование компании ООО "Оператор ГТС Украины", созданной "Нафтогазом". Власти Украины ожидают, что компания ООО "Оператор ГТС Украины" будет сертифицирована национальным регулятором с последующим подтверждением со стороны секретариата европейского Энергетического сообщества до 1 января 2020 года.

Несколько лет назад в рамках договоренностей с европейским Энергетическим сообществом Украина обязалась к 1 января 2020 года осуществить анбандлинг "Нафтогаза", то есть разделить транспортировку, добычу и хранение газа.