Иранский бизнесмен начнет выращивать люцерну в Астраханской области для экспорта

АСТРАХАНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Предприниматель из Ирана намерен в 2020 году начать выращивание многолетней кормовой культуры - люцерны (считается полезным кормом для животных) в Камызякском районе Астраханской области. В планах у инвестора также создать производство мяса и наладить экспорт своей продукции, сообщил ТАСС и.о. министра международных и внешнеэкономических связей региона Рауф Погосов.

"Много интереса иранский бизнес проявляет к сельскому хозяйству. Один из иранских предпринимателей сейчас активно работает в Камызякском районе. У него уже проведены все подготовительные работы, они сложные и касаются коммуникаций (вода, свет). Он все работы эти провел и намерен активно заниматься выращиванием люцерны, кормов. В 2020 году планирует первый урожай высадить", - сказал Погосов.

Он заметил, что востребованность в люцерне большая, раньше регион даже экспортировал люцерну за рубеж. Сейчас же ее выращивают в основном фермеры в качестве корма для крупного рогатого скота. При этом в области есть все необходимые природные условия для выращивания люцерны.

И.о. министра также уточнил, что у иранского бизнесмена есть планы и в животноводстве: он намерен наладить производство мяса баранины. "В будущем он планирует экспортировать свою продукцию. Сейчас проект этого иранского бизнесмена самый перспективный в регионе в сфере сельского хозяйства", - добавил Погосов.

По словам собеседника агентства, по итогам десяти месяцев товарооборот между Ираном и Астраханской областью вырос на 30% по сравнению с прошлым годом и составляет порядка 240 млн долларов. Рост сохранится до конца года. Основными товарами на экспорт в Иран в этом году являются зерновые, пиломатериалы, оборудование и машины.

Астраханская область и регионы Ирана установили дружеские связи более 20 лет назад. В регионе проживают порядка 100 иранских семей, работает 171 предприятие с участием иранского капитала, открыт Иранский торговый дом, функционирует генеральное консульство Ирана и филиал иранского банка "Мир бизнес банк". Кроме того, в этом году иранская компания получила статус резидента особой экономической зоны "Лотос" и намерена запустить производство бытовой химии, создав свыше 100 рабочих мест.