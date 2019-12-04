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Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в ноябре снизился до 55,6 пункта

Месяцем ранее индекс PMI находился на отметке 55,8 пункта

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в ноябре 2019 года опустился до отметки 55,6 пункта против 55,8 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit. Индекс PMI является одним из важнейших опережающих экономических индикаторов. Значение показателя PMI ниже 50 пунктов указывает на замедление деловой активности, а выше этого уровня - на ее рост.

"Результаты ноябрьского исследования PMI указали на дальнейшее существенное расширение деловой активности в сфере услуг России, рост был поддержан значительным увеличением объемов новых заказов. Спрос со стороны иностранных клиентов, однако, упал впервые с июля, хотя и незначительно. Тем не менее, усиление внутреннего спроса привело к очередному ежемесячному росту занятости в середине четвертого квартала, поскольку объемы незавершенных заказов сократились минимальными темпами с апреля 2018 года. Деловые ожидания остались приглушенными, а степень оптимизма упала до самого низкого уровня с августа 2018 года", - отмечается в исследовании.

По данным IHS Markit, темпы прироста сектора услуг в ноябре стали вторыми максимальными за год и были выше среднего долгосрочного тренда. При этом рост сохраняется пятый месяц подряд. Компании, участвовавшие в исследовании, указали на увеличение объемов новых заказов, а прирост незначительно сократился по сравнению с октябрьскими максимумами. При этом спрос от зарубежных компаний показал небольшое снижение.

В сообщении отмечается, что на фоне роста количества заказов, компании сферы услуг продолжали увеличивать занятость, темпы роста которой практически не изменились. Одновременно с этим компании продолжили сокращать объемы незавершенных заказов, однако показатели были минимальными с 2018 года.

"Деловые затраты, с которыми столкнулись поставщики услуг в ноябре, увеличивались более медленными темпами, которые стали минимальными с января 2018 года, причем некоторые участники исследования сообщали о скидках, предоставленных поставщиками", - добавили в IHS Markit.

В агентстве также указали, что несмотря на рост сферы услуг, степень оптимизма компаний относительно будущей деловой активности упала до самого низкого уровня с августа 2018 года на фоне опасений, связанных с возможным снижением спроса.

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