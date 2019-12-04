Украина вновь выставит на продажу Одесский припортовый завод и еще 20 крупных предприятий

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины в ближайшее время вновь выставит на продажу более 20 крупных предприятий, среди которых Одесский припортовый завод, "Турбоатом" и "Укрспиртпром". Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Павел Кухта.

"Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, "Электротяжмаш", "Президент-отель", шахта "Краснолиманская. В перечне 21 объект", - ответил он изданию "Экономическая правда" на вопрос об украинских компаниях, которые выставят на продажу в первую очередь. Кроме того, государство намерено избавиться от доли в компаниях "Туробоатом", "Укрспирт", "Коневодство Украины", "Украгролизинг", "Укрлектравы", а также 300 малых предприятиях.

В начале сентября президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу до 1 октября этого года запустить в стране процесс масштабной приватизации и поручил до 1 декабря передать не менее 500 предприятий Фонду госимущества для малой приватизации. Первый конкурс для продажи больших госкомпаний должен состояться не позднее 1 апреля 2020 года.

В 2018 году в бюджет Украины от приватизации госпредприятий поступило 300 млн гривен ($11,1 млн), хотя план поступлений составлял 21,3 млрд гривен ($789 млн). На текущий год предусматривалось, что поступления от приватизации составят 17,1 млрд гривен ($712,5 млн), однако за 10 месяцев она принесла лишь 413,5 млн гривен (более $17,2 млн). В 2020 году доходы от продажи государственного имущества запланированы в размере 12 млрд гривен ($500 млн).

На фоне провала приватизации правительство Украины решило заимствовать более $683 млн, чтобы покрыть расходы госбюджета на 2019 год.