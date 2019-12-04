Банк "Восточный" откроет первое зарубежное представительство в 2020 году

ТАСС, 4 декабря. Представительство банка "Восточный" будет открыто в столице Республики Корея Сеуле в феврале 2020 года. Это позволит банку участвовать в крупных российско-корейских проектах, сообщил в среду ТАСС представитель председателя совета директоров банка Артема Аветисяна.

Это будет первое зарубежное представительство банка. На данный момент кредитная организация работает в 69 российских регионах.

"Представительство банка будет открыто в Сеуле в феврале 2020 года для финансирования российско-корейских проектов. Соглашение об этом было подписано в присутствии председателя Корейско-Российского делового и инвестиционного совета Пак Кентэ. Банк хочет стать партнером для корейско-российских проектов и участвовать в финансировании на паритетных началах с использованием различных финансовых инструментов", - сказал собеседник агентства.

По данным представителя Аветисяна, российский и корейский бизнес заинтересованы в совместных проектах, и задача совета - обеспечить взаимодействие. В частности, уже подписано первое соглашение о сотрудничестве между российской компанией "Корпорация Агон" и корейским предприятием GreenChemTech co. Ltd, занимающимся изготовлением жидкости для подавления пыли. Технология востребована в угольной промышленности, добыче полезных ископаемых, на строительных площадках и грунтовых дорогах. Соглашение подразумевает локализацию производства жидкости по корейской технологии в России. Банк "Восточный" выдаст гарантию на реализацию проекта.

В 2017 году "Восточный" был присоединен к "Юниаструм банку" Аветисяна. После слияния Baring Vostok через Evison Holdings стал владельцем 51,6% акций банка "Восточный", а "Финвижн Холдингс", единоличным бенефициаром которого является Аветисян, - 32%. Банк "Восточный" - один из крупнейших российских банков, лидирует на рынке финансовых услуг Сибири и Дальнего Востока. Основан в 1991 г. в Амурской области. Является кредитной организацией федерального уровня.