Госдума приняла закон об идентификации адресатов почтовых переводов до 15 тыс. рублей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, предоставляющий организациям федеральной почтовой связи возможность проведения упрощенной идентификации клиентов - физлиц, которые проводят или получают почтовые денежные переводы на сумму, не превышающую 15 тыс. рублей. Документ инициировали депутаты Госдумы во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Согласно действующему законодательству, организации федеральной почтовой связи обязаны проводить полную идентификацию физлиц при осуществлении по их поручению или получении ими почтовых переводов денежных средств независимо от суммы такого перевода.

При этом в России в 2017-2018 годах провели национальную оценку рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, в соответствии с которой деятельность организаций федеральной почтовой связи не включили в группы высокого и повышенного рисков, отмечают авторы документа.

При проведении упрощенной идентификации, прописанной принятым законом, в отношении гражданина будут устанавливаться сведения о его ФИО, серии и номере документа, удостоверяющего личность, которые также входят в состав сведений, обязательных к указанию при заполнении бланка почтового перевода. "Соответствующее изменение полностью отвечает рекомендациям группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег", - говорится в пояснительной записке.