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В Самарской области приняли бездефицитный бюджет на 2020 год

Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что бюджет рассчитан на поддержку здравоохранения, образования и выполнение социальных обязательств

САМАРА, 4 декабря. /ТАСС/. Бездефицитный социально-ориентированный бюджет на 2020 год принят в среду в Самарской области во втором и окончательном чтении. Голосование прошло во время заседания самарской губернской думы.

"Бюджет Самарской области на ближайшие три года безусловно является социально-ориентированным, бездефицитным, он рассчитан, в первую очередь, на поддержку здравоохранения, образования, выполнение социальных обязательств. Крайне важно, что мы принимаем бюджет за месяц до наступления календарного года. Это дает возможность заранее начинать необходимые конкурсные процедуры", - сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Доходы и расходы бюджета в 2020 году утверждены в размере по 184,8 млрд рублей, в 2021-м - 200,8 млрд, в 2022-м - 210,9 млрд. Бюджет 2019 года был сформирован профицитным, доходы составляли 136,8 млрд рублей, расходы - 136,7 млрд рублей, профицит - 142 млн рублей.

На социальную направленность бюджета указывают решения о компенсации процентов по кредиту семьям с детьми, в которых родители достигли 36-летнего возраста, имеющим ипотеку, а также об обеспечении двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья. С 2020 года каждой семье, где родился первый ребенок, будет вручаться подарочный комплект с необходимым набором детских принадлежностей на сумму в 10 тыс. рублей. "При принятии мер поддержки неукоснительно учитывается принцип адресности и нуждаемости", - пояснил губернатор.

С учетом поправок, общий объем социально-ориентированных расходов составит в 2020 году 161,6 млрд рублей, что составляет почти 87% от общего объема расходов, в 2021 и 2022 году - более 170 млрд рублей.

Теги
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская область
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