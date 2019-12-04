{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Газпром" намерен продать 34% латвийского газотранспортного оператора Conexus Baltic Grid

Аукцион по продаже 13,56 млн акций проведут 30 декабря

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. "Газпром" 30 декабря проведет аукцион по продаже 13,56 млн акций (34,09911%) латвийской компании - оператора по хранению и транспортировке газа AS Conexus Baltic Grid, созданной в рамках реорганизации Latvijas Gaze. Это следует из материалов российской компании.

Дата окончания приема заявок - 26 декабря. Торги проведут 30 декабря на электронной торговой площадке "Газпромбанка". Начальная цена - €79 млн, минимальная - €70 млн. Шаг понижения начальной цены торгов - €1 млн, шаг повышения цены - €500 тыс.

Conexus Baltic Grid была учреждена в рамках реорганизации Latvijas Gaze в декабре 2016 года. Новой компании передали функции распределения и хранения газа. В настоящее время в уставном капитале Conexus 34,1% принадлежат "Газпрому", 34,36% - Augstsprieguma tikls (оператор системы электропередачи в Латвии), 29,06% - фонду Marguerite Gas I.

Ранее сообщалось, что новое законодательство Латвии запрещает газодобывающим компаниям иметь доли в активах по транспортировке газа.

Реклама на ТАСС
Мутко: приоритетными для господдержки на Северном Кавказе будут малый бизнес и туризм
По словам зампреда правительства России, за последние годы туристические центры созданы практический в каждой республике Северного Кавказа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС